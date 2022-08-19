4中大生涉以粉末襲保安　1人認非法集結罪還押候懲

去年1月11日，有黑衣人涉嫌衝入中文大學保安崗位搗亂，有保安員試圖制止時被潑灑不明成分的白色粉末，警方當日拘捕1名中大學生，其後再拘捕多4名中大學生，當中包括時任中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。事隔1年後，警方起訴區及其中3名男生一項參與非法集結罪，案件今午（19日）在沙田法院再訊，其中1名被告承認控罪，署理主任裁判官張志偉把該被告還押至9月2日判刑，期間索取勞教中心報告。包括區在內的其餘3人則不認罪，將於9月22日作審前覆核。3名獲准以原有條件保釋，原有宵禁令則取消。

認罪的被告為現年22歲曹德熙，其餘3位被告為區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲）則否認控罪，4人均報稱學生。控罪指4人於2021年1月11日在馬鞍山港鐵大學站A出口外、近香港中文大學校園內的出入口檢測站，與其他不知名人士參與非法集結。代表曹的律師求情指曹現時於中大主修歷史系，畢業後打算到外國升學，又指曹是受人指示，屬次要角色，他只推到鐵欄，沒有擲粉末。律師指是次非法集結歷時一分鐘，曹亦只現身20秒。曹亦透過律師向保安道歉。

曹承認的案情指，2019年11月中大校園為加強出入管制，於校園出入口設立管制站檢查進入校園人士身份。案發時，約10名戴口罩及身穿黑衣人士，大聲叫喊「唔好show證，直接入」，並推到屏障、擲生粉和雞蛋，一名當值保安員的眼部和身體被擊中。其後，曹於職員會所附近被2名保安員捉住，曹稱當時「抗議新保安措施，剝奪學生進入中大校園權利」。警方到場拘捕曹，他於警誡下保持沉默。該遇襲保安員眼部紅腫，曹的衣服上有生粉痕迹。曹在錄影會面中向警方承認案發時正等候別人指示推到屏障。

案件編號：STCC 748/2022