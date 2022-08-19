規劃署更新空置校舍用地報告　8幅用作房屋發展

規劃署於今日(19日)公布，署方已更新經中央調配機制檢視的空置校舍用地報告，當中檢視14幅空置及即將空置校舍的長遠用途，其中8幅用地建議作房屋發展，餘下6幅用地則建議作政府、機構或社區用途。

根據規劃署提供的文件顯示，8幅建議作房屋發展的空置及即將空置校舍，包括有觀塘瑪利諾中學、迦密梁省德學校、黃大仙中華基督教會基華小學、浸信會天虹小學、青衣郭怡雅神父紀念學校、西貢保良局陸慶濤小學、沙田保良局蕭漢森小學、東華三院蔡榮星小學。而6幅政府、機構或社區用途的用地，當中包括灣仔香港日本人學校、尖沙咀廣東道官立小學、觀塘香港道教聯合會雲泉學校等。

中央調配機制自2011年實施，以善用空置校舍用地作長遠和短期用途，至今規劃署已先後檢視了共250幅空置或即將空置校舍。其中161幅用地已用作或將用作公共房屋、過渡性房屋，以及政府、機構或社區用途和非政府機構的短期用途等；另外36幅用地可供申請以短期形式作社區、機構或非牟利用途，6幅用地則礙於用地限制或其他原因，現時不適合使用或未能提供使用。餘下的47幅用地全部或大部分屬私人土地，該類土地的使用一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。