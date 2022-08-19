政Whats噏：住得逼狹難「招才」　盧偉國倡土地開發要多管齊下

一個城市嘅發展，人才同土地都係不可忽視嘅因素。工程界議員盧偉國日前出席一個網台節目，指毗鄰香港嘅深圳市之所以發展神速，除昔日受惠於港人嘅資金同技術，匯聚大量人才亦係原因之一。儘管香港亦都積極「搶人才」，但若然未能提供理想嘅居住環境，赴港發展嘅意欲就難免打折扣。所以話開發土地、興建房屋，不止係紓緩港人嘅居住問題，仲係關乎吸納人才咁話。

盧偉國指政府統計處最新數字，香港人口跌至729萬，較一年前同期相比少咗12萬有多；原因係近年移民流失人口多過移入香港，加上出生率低過死亡率，客觀而言勞動力係一路下降中。同時間，香港勞動力嘅流動性相當低，好多行業深受人手不足嘅困擾，莫講話建造業缺少生力軍，就連醫護界、金融界都嗌救命。因應目前種種嘅現象，政府須制訂整體同完善嘅人口同人才政策，另一方面，亦要進一步完善本地嘅培訓同晉升階梯，以及向境外招攬人才。

講起吸納境外人才，盧偉國坦言話有啲擔心，畢竟人才來港當然係希望事業上有一番發展，但隨行家人嘅起居需要，亦往往係決定是否來港嘅重要考量。香港人普遍都住得又逼又細又貴，對於好多境外人才嘅老家而言，無疑係降咗級。雖則話大都會嘅生活就係咁，但如果居住問題未能加大力度去改善，難免影響到人才來港發展嘅吸引力。

盧偉國強調，有麵粉先至做到麵包，要紓緩房屋問題就必先開發土地。雖然話搵土地係要多管齊下，但佢認為最有效嘅方法，不外乎沿用咗百幾年嘅移山填海。尤其係依家綠色嘅地方所佔嘅比例較高，係咪可以撥出些少地方？盧偉國指昔日嘅沙田同馬鞍山都係一片綠油油，後來都係靠開山劈石同填海，依家先至可以居住接近全港十份一嘅人口。佢話其實香港有好多地方，都係咁樣開發出嚟㗎。

至於「北部都會區」嘅發展策略，盧偉國形容係「正途」，不過改變土地用途方面政府宜三思，譬如棕地上面嘅作業取締與否，可能會牽涉到某啲行業嘅「中流作業」。佢話建造業若欠缺土地擺放材料或大型器具等，恐怕難以運作。目前香港嘅貨運雖然唔及得深圳鹽田咁大規模，但仍然係本地舉足輕重嘅行業，實在需要地方擺放或處理貨櫃。

盧偉國又提到環評同城規條例，指環評條例喺98年推出以來，雖有成功之處，但項目往往因環評連串嘅研究同評估而拖慢，至於城規方面，若果某規劃方案提出而有人反對的話，就要搞聽證會等一大輪，做完微調之後又再進行諮詢，結果一個簡單嘅發展項目要拖好多年。佢認為環評同城規方面，政府需「的起心肝」睇下點樣去壓縮流程。