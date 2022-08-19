安心出行改用英文版　市民突變曾確診　創科工業局：華為手機問題

現時市民進入表列場所前須使用安心出行，惟應用程式一直為人詬病，早前加入疫苗通行證、「紅黃碼」已是漏洞多多。東網今日(19日)收到市民報料，表示自己未曾確診，惟將中文版本的安心出行轉為英文版後，紀錄曾否確診的一欄，忽然由「否」改為「YES(有)」，令其大感無奈，認為英文版的顯示出錯。創新科技及工業局回應，此技術問題只在極少數華為手機上出現，強調應以中文顯示為準。

市民向本報表示，自從安心出行由普通的中文版改為英文版本後，大部分資料無誤，包括接種疫苗的名稱，正確顯示報料人曾接種由中國復星及德國藥廠合研的復必泰疫苗，自己亦未曾染疫。不過，該程式內「曾感染2019冠狀病毒病(新冠肺炎)」的一項，則由「否」變成「YES」，即報料人誤被紀錄成曾確診，不禁懷疑「為甚麼會這樣，是不是英文版錯了?」

創新科技及工業局回覆東網時表示，此技術問題只在極少數華為手機上出現，應以中文顯示為準。當局續指，問題只涉及英文顯示，絕不影響二維碼內容及市民出入疫苗通行證下的指明處所。該顯示問題已在華為App Gallery的「安心出行」3.4.1版本修正。