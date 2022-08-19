煙三文魚含沙門氏菌　火炭Bomber Salad暫時關閉改善

上周五(12日)有8人進食火炭「Bomber Salad」的外賣雞肉及煙肉三文治後食物中毒，衞生當局今(19日)公布調查進展。食物環境衞生署食物安全中心表示，正積極跟進該2宗涉及三文治的食物中毒個案，再到Bomber Salad調查，並從一個煙三文魚樣本驗出含有致病原D組沙門氏菌。

中心稱，早前抽取該食肆自設的食物製造廠食物及環境樣本作化驗。結果顯示，在25克煙三文魚樣本中含有沙門氏菌，超出《食品微生物含量指引》規定的25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。中心遂下令商戶停售及棄置相關食品，並從進口商取得樣本化驗，以追縱食物源頭，結果發現合格，即在25克即食食物樣本中沒有檢出沙門氏菌，反映問題出自涉事食肆。中心續稱，已知會該食肆上述不合格化驗結果，目前食肆已暫時關閉以落實改善措施。

當局指，已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所關閉及進行徹底清潔消毒，以確保食品安全。另外，根據《公眾衞生及市政條例》規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用，若有違反，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。