多60廈納強檢　將軍澳叠翠軒及紅磡海逸豪園上榜

再增60幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該60個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於田灣嘉隆苑及葵涌石蔭東邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.天水圍嘉湖山莊樂湖居7座

涉及多宗病例的地點如下：

1.秀茂坪寶達邨達峰樓

2.慈雲山慈正邨正明樓

3.沙田廣林苑馥林閣

4.上水天平邨天明樓

5.將軍澳尚德邨尚義樓

6.上水清河邨清頌樓

7.青衣綠悠雅苑3座

8.屯門欣田邨綠田樓

9.屯門新屯門中心1座

10.將軍澳叠翠軒3座

11.柴灣興華一邨卓華樓

12.黃大仙翠竹街6號鵬程苑

13.橫頭磡橫頭磡邨宏暉樓高座及低座

14.沙田豐和邨和悅樓

15.牛頭角彩盈邨盈安樓

16.沙田駿洋邨駿爾樓

17.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

18.紅磡黃埔花園翠楊苑7座

19.粉嶺榮福中心3座

20.鑽石山龍蟠苑龍璣閣

21.將軍澳煜明苑焜明閣

22.長沙灣海麗邨海健樓

23.天水圍天澤邨澤星樓

24.大圍顯徑邨顯沛樓

25.大埔富善邨善美樓

26.將軍澳英明苑明亮閣

27.青衣長安邨安湄樓

28.青衣翠怡花園2座

29.紅磡黃埔花園青樺苑7座

30.香港仔嘉隆苑嘉昇閣

31.油塘油麗邨雅麗樓

32.東涌滿東邨滿順樓

33.馬鞍山恆安邨恆山樓

34.屯門友愛邨愛廉樓

35.西灣河嘉亨灣2座

36.將軍澳富康花園5座

37.藍田碧雲道133號康瑞苑

38.天水圍天喜街11號天麗苑

39.香港仔鴻福苑鴻麗閣

40.大圍新翠邨新傑樓

41.沙田博康邨博達樓高座及低座

42.沙田嘉徑苑嘉愛閣

43.元朗屏欣苑屏愛閣

44.鴨脷洲利東邨東業樓

45.葵涌寧峰苑晴峰閣

46.大角咀港灣豪庭9座

47.長沙灣發祥街西5號凱德苑

48.青衣青怡花園5座

49.葵涌葵涌邨映葵樓

50.紅磡海逸豪園25座

51.天水圍天慈邨慈心樓

52.荃灣海濱花園海豐閣

53.青衣宏福花園4座

54.西營盤均益大廈1期

55.牛頭角彩霞邨彩日樓

56.粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

57.鰂魚涌康景花園B座

58.屯門兆康苑兆榮閣

59.葵涌石蔭東邨蔭興樓