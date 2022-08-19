失魂的哥誤撞前車車尾欲逃　事主藉車Cam網上緝兇

錯就要認，打要企定！今日(19日)有網民在社交平台發布一車Cam片段，勢要在網上緝「兇」。事緣樓主今晨約7時，一度將座駕停泊在大埔寶湖路路邊，事後回到現場時，竟發現愛車後欄「穿隆」，一塊鐵皮呈半掀狀態，明顯受損，惟現場並無肇事者留下的聯絡方法，疑在惹事後當場逃去，車主遂立迄翻查車Cam紀錄找出「真兇」。原來兇手正是當時泊其車身後的一輛紅色的士，該的士司機疑駕駛不當、踩油過猛，以致駛離期間直憾事主的私家車車尾。由於，該的士司機肇事後曾下車查看「傷情」，所以司機全相、連同該的士的車牌均被車Cam攝下，可謂「人贓並獲」、鐵證如山，故事主遂於網上緝兇，勸喻涉事的士司機「坦白從寬、抗拒從嚴」，主動向事主自首，否則將送警查辦！據事主晚上最新貼文稱，該的士司機已主動聯絡事主，相信正商討賠償事宜。

從車Cam影片可見，涉事的士司機一度停泊在雙黃線，後驅車欲離，但疑畀油過甚，以致直撞事主車尾，事後一臉驚疑地下車察看情形，惟左右張望，發覺無人追責之時，疑生肇逃之心，遂上車遁離。自以為能夠沓然無縱，怎料一切均被事主的車Cam攝下，難逃事責！車主後於網上寫下涉事的士車牌，並揚言要該司機「自動現身」，否則將送警查辦，該司機疑自知難逃罪責，終主動向事主「認衰」，展開聯絡。

不少網民均勸喻事主直接報警，認為涉事的士司機並不會主動自首，稱「報警喇，佢唔會主動搵你」、「走得嘅仲會同你傾？」另外，亦有網民質疑該的士司機的駕駛技術，稱「後面咁多位都要撞人架車」。惟同有心水清的網民指其實事主與的士司機一度將車輛停泊在雙黃線，故均有違規，「兩個都雙黃喎」、「其實咁樣報警，警察會唔會抄返雙黃違泊？」