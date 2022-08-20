確診個案飆　下周重啟亞博館治療中心

疫情復燃，本港確診數再度回升至逾6,000宗。醫院管理局表示，現有約2,000名確診患者在公立醫院留醫，當局準備調動更多人手及病床予新冠疫患，下周起重開亞洲國際博覽館新冠治療中心，預計先啟動200張病床，已制訂實名制的調動病床及人手方案。而由於將踏入下階段病床調動計劃，無可避免會有更多非緊急服務受影響，包括非緊急預約手術、非緊急住院治療及日間服務，局方希望病人理解。

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，嚴重及危殆病人上升，雖然上升趨勢不快，但是非常關鍵時刻，憂慮疫情會進一步惡化，有需要進入第3階段病床調動計劃。重開亞博館新冠治療中心，將會啟動8號及10號展館接收病人，不同聯網已登記的近100名醫護將落場幫忙。當局不會規定哪些病人去亞博，但因留醫患者中，約八成屬長者，故料獲安排前往亞博館的人士，大多是需要接受治療的長者。

劉續稱，隔離病房有500多名病人，除新冠患者外，也有其他傳染病病人要用到。全港隔離病房用量已達六至七成，已是一個信號，床位去到緊張階段，因病房需要流轉及清潔，故不可能去到100%。至於二線病床，有600張可以提供，惟要將現有病房轉為相關用途，因此不會同時間開。他指個案上升，「希望可開定啲床，需要時可入去接受治療。」

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