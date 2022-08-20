東方日報A1：康復碼亂發　官府誘人犯法

疫情苦，不及政府煩瑣而攞命的防疫政策令人苦！繼「安心出行」的紅黃碼安排被轟製造混亂後，衞生署甄別確診者與密切接觸者又屢出錯，本報收到多名市民批評當局行政混亂，有家人中招的市民只屬密切接觸者，但被當局誤判為確診者，向她發出康復碼，她因工作關係要求澄清自己並非確診者，先後向多個政府部門甚至特首辦求助均無果，身心俱疲間，有人疑教唆她使用康復碼代替接種第3針。該名市民擔心使用不符自己情況的文書會背負刑責，質疑政府部門官官相衞、以錯冚錯。另有家人中招的密切接觸者不滿須禁足7日，要求當局向密接者發出檢疫令，避免他們無辜遭扣薪扣假。

需要出入學校工作的市民陳女士（化名），其家人於7月初確診新冠肺炎，她主動向政府呈報為密切接觸者，並遵循指示在家檢疫7日。期間她定期接受檢測均沒染疫，她因工作需要要求當局補發檢疫令。到了7月20日，她收到衞生署發出的確診通知書，指她確診，通知書亦附連康復紀錄二維碼（下稱康復碼），顯示有效日期至明年1月11日。她立即致電要求部門修正，經一番周旋後，於7月26日收到衞生署的密切接觸者通知書，她為此鬆了一口氣。

然而，她的疫苗通行證9月到期，由於工作關係她需要出入學校，決定本月接種第3針。豈料疫苗中心職員告知她是確診者，不能打針。

陳女士這時才知道衞生署並無修正她的紀錄，她惟有再致電部門請求更改，卻被部門互相卸責，為此她發電郵至行政長官辦公室求助，亦曾致電申訴專員公署投訴，惟不得要領。

她憶述有接聽電話的政府人員表示，她可以使用康復碼出行，似懶理陳女士訴求，陳更不滿部門寧願一錯到底，亦不願協助市民：「用（康復碼）虛假資料係犯法㗎，你竟然叫我咁做？」其後，她又收到衞生署人員表示，因她曾以個人手機申報其母確診，故有此誤會，陳女士不接受此說法，反指「我用自己手機申報囝囝係密切接觸者」，批評有關人士不負責任，懶理市民誤墮法網。

執業大律師陸偉雄指，若當事人明知沒有確診而使用政府給予她的康復碼，有可能違反法例，假使當事人情況趕急，如為了工作或滿足疫苗通行證等被迫使用，此行為已構成提供虛假資料，一旦日後被人抽查，不排除會控告她行使虛假文書，最高可被判囚14年，而

「被迫」不是抗辯理由，惟始作俑者是衞生署失誤，理應一早修正就相安無事。

另一邊廂，有家人在8月初確診，同樣被列作密切接觸者的李女士，則多番致電政府亦無法獲得檢疫令，她指自我隔離期間，每日均有致電衞生署，請求給她檢疫令，好讓她提供公司作證明，否則會被扣除薪金或假期。但拖到8月16日完成隔離仍未獲得檢疫令，被質疑「只要畀番個證明，就解決咗件事，點解要搞到咁複雜？」議員郭偉强指，理解現時疫情升溫，政府部門亦忙於應對疫情事宜，惟即使忙中有錯，部門之間亦應做好協調，認真檢視程序及相關資料，涉及法律事宜的更要審慎處理，否則只會令市民受到傷害。本報向當局查詢上述個案，衞生署僅回應市民申報確診者的程序，及有措施保障隔離人士的僱傭權益，迴避連環出錯的問題。

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