賣豬仔慘案引港人恐慌　旅遊業界指東南亞團查詢「清零」

柬緬泰等地近日成為「賣豬仔慘案」的高危區，事件亦對剛因防疫措施放寬而喘口氣的旅遊業造成打擊。縱橫遊常務董事袁振寧昨日(19日)向《東網》直言，近日該社收到市民查詢往泰國、馬來西亞、柬埔寨甚至新加坡旅行團的電話銳減，形容「全線清零」，即使已報團的客人，亦較多於9月出發，且旅行社與報團市民均未表態會鐵定出發。泰國政府旅遊局香港辦事處市場顧問莊慧翹亦回應查詢稱，泰國當局正調查事件，惟泰國旅遊局至今未有收到任何資訊，又指港人一般不會到據指屬事發地的泰北偏遠地區，呼籲市民毋須過慮。

袁振寧受訪中提到，訪泰旅客若希望更安全，可要求取消自由時間，或回到酒店後不出外食消夜，但明言「咁樣不如唔好去」。他又說旅行社會視乎情況考慮短暫停辦東南亞團，並指旅遊業於新冠肺炎疫情下已冰封兩年，而現時參與泰國團的人數約100至200人，「唔差在停多陣」，稱即使停辦一、兩個月的影響都不大。袁期望港府明確發出旅遊警示，尤其是認為有明顯威脅時，發出紅色外遊警示，以便業界與旅空公司、酒店等，按照既有機制處理退款等安排。

為泰國政府推動旅遊的莊慧翹表示，泰國當局正調查事件，而當地旅遊局至今未有收到任何資訊。她續稱，港人一般會於曼谷、芭堤雅南部地區享受陽光與海灘，不會到報道所指的泰北偏遠地區，認為市民毋須過慮。莊又提到，如旅客在泰國期間有任何問題，可致電當地熱線： 1672求助。如果旅客在途中不幸確診新冠，則應即時去求醫；若旅客懷疑自己確診，亦可以聯絡泰國「COVID-19」專線： 1422尋求協助。此外，她指出，港府自從上周五推出「3+4」檢疫措施後，泰旅局已收到眾多港人查詢入境泰國的條件，並表示將會到泰國旅遊。