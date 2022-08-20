再多5港人被販運至東南亞 暫有12人仍被困 入境處今設通訊軟件專線

港、澳、台現代「賣豬仔」慘案，當中港人身陷緬甸等東南亞地區的案件愈揭愈多！保安局今年1月至今，已累計收到28名港人的求助個案，較保安局副局長卓孝業昨日(19日)早上所述再增5人。其中26名求助個案中，14名港人已確認安全，其中10人已回港。另有8人正身處緬甸，3人身處柬埔寨，1人身處泰國，人身自由或受限制。

因應事件，入境事務處「協助在外香港居民小組」今日(20日)特別設立一條WhatsApp專線:(852)51908989，方便求助人與該小組聯絡。

卓表示，不排除不法分子在香港有同黨或代理人，而據已返港的人士透露，他們抵當地之後，被要求以電話或網上進行詐騙，並被要求須達到指定金額，否則會要求家人補貼。有求助港人透過家人匯錢到當地後，方成功返港。當局指入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人意願，協助向當地警方報案。卓指求助者若沒有漫遊電話，只要有數據，可通過入境處的軟件，撥打網絡電話給當局；若未能打電話，軟件上有表格，可填寫簡單資料予當局，甚至不知身處何地，亦可提交附近環境的照片。