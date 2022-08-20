幼童確診後出現嘶哮症個案增加　關日華：近期幾乎每日都接收新症

新冠肺炎肆虐，當中不乏兒童感染，嚴重個案亦增，亦有出現併發症及後遺症。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日(20日)在電台節目表示，幼童確診後出現併發症嘶哮症的個案，較之前有所增加，近期幾乎每日都有個案接收，前晚亦有2宗新症入院。醫管局公布的嘶哮症個案屬嚴重個案，輕微至中度程度的個案未必通報，因此數據只是冰山一角。

他表示，早前確診新冠病毒並出現嘶哮症的27個月大幼童已經出院，料不會出現長遠後遺症，但形容實屬僥幸，因為嘶哮症屬急性病，如未能及時送院治療，可能造成兒童缺氧，腦部受損，如發現兒童懷疑出現嘶哮症，要盡快送往有深切治療服務的醫院求醫。

至於兒童感染新冠病毒後出現多系統發炎綜合症，關指有關個案近期亦回升，第5波疫情以來，累計已有約60名兒童患上，上周亦有2至3宗個案通報。關指出，新冠病毒可影響神經中樞系統。早前有兒童感染新冠病毒後短暫失去視力，他們會聯同其他醫療團隊為這名兒童進行磁力共振了解病因。