元宇宙成近年新趨勢　科大教授預料將帶來更多發展機遇

元宇宙是近年非常熱門的話題，香港科技大學(廣州)計算媒體與藝術學域講座教授許彬於今日(20日)表示，大多數人親身經歷了由第一部沒有鍵盤的智能手機面世，在短短數年間，它已經改變了全球數十億人的數碼生活體驗，並催生交通、支付、社會娛樂、物流等各個領域新的商業模式，相信元宇宙會帶來職業發展的機遇，更可能再次改變每一個人的生活。

自2021年以來，參與元宇宙產業的公司愈來愈多，很多科技龍頭企業紛紛投資及開發相應產品，亦有工業、時尚及運動等巨頭開發實驗性質的元宇宙業務。該些行業領域領導者的投資都需要具備相應技能的人才提供服務，更能成為示範效應逐層傳導，激發社會各層面更廣泛及深入地產生對技術、創意、方案和人才的需求，都是年輕人、有志成為創業人士及前行探索中的中小企業主之發展機會。

許彬續指，元宇宙將為香港提供更多創新的選擇和出路，包含旅遊、娛樂、藝術、設計、遊戲等相關行業，在元宇宙時代都會出現新的發展機會。他建議有志於旅遊業發展的年輕人，可以建設「元宇宙香港」，將皇后碼頭、荔園等過去著名的景點及建築，同步到虛擬空間，融合該景點的相關歷史背景，開展虛擬現實遊戲，亦可舉辦擴增實境都市遊，推動香港的旅遊業在疫情下步入發展的新階段。此外，更可以建設用作舉辦表演活動及體育賽事的元宇宙場館，將實景搬入虛擬世界中，並鼓勵主辦方同時舉辦線上及線下活動，不但擴大觀眾規模，還可以讓其走出香港，令更多人熟知。