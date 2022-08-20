突擊覆檢香港仔漁暉苑美暉閣　揪5人未強檢　1人罰款1萬元

全港多幢大廈相繼爆疫，衞生部門向其住戶及訪客發出強制檢測公告，惟有部分住戶企圖逃避檢測，港府今早(20日)突擊檢查其中一幢「疫廈」，位於香港仔漁暉苑美暉閣，要求居民出示曾接受病毒檢測結果的電話短訊或相關證明。行動中，政府人員共檢查約205名居民的檢測報告，其中約5名人士違反強制檢測令，其中1人被定額罰款1萬港元，並再所有人士均發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

政府表示，行動於今日上午約8時30分開始、約11時結束，政制及內地事務局聯同西區警區和衞生署人員到該大廈出入口查核住客的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。政府又指，明白執法過程可能引起一些居民的不便，但仍希望市民諒解。

政府指，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款，即50,000港元及監禁6個月。