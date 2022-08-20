八鄉維修車場掩飾販毒　警拘兩男檢1170萬元可卡因

元朗八鄉揭發1,170萬港元可卡因毒案。警方毒品調查科根據線報和深入調查，發現有本地販毒集團利用維修車場作為掩飾，而集團內部分工精細，除了有人租用場地、派送毒品外，亦會安排人手「睇水」，在運送毒品前留意附近有無執法人員，繼而通風報信。探員摸清其底蘊後，昨午(19日)於八鄉江大路展開反毒品行動，期間於大江埔一維修車場內截查兩名本地男子，從其中一人手持的膠袋起出兩塊懷疑可卡因磚，並相信另一人是負責「睇水」，其後再檢查場內26輛汽車，亦於其中一輛貨車檢獲12塊懷疑可卡因磚。

據了解，案中檢獲的毒品均用膠袋包裝，共重約14公斤，估計市值達1,170萬港元。警方經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該兩男(34及35歲)，他們現正被扣留調查，稍後將被落案起訴兩項上述罪名，案件後日(22日)於屯門法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方表示，留意到涉案集團是利用正當業務掩飾販毒，增加執法人員的調查難度。警方提醒市民，尤其是業主或地主，租出地方時要留意租客的身份，以及對方所報稱的業務有無可疑。另外，為毒販「睇水」同樣會觸犯「販運危險藥物」罪，市民切勿因一時貪念，淪為販毒集團的一分子。