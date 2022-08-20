政府舉行首場施政報告諮詢會　市民關注房屋及青年問題

本屆政府將於10月份發表第一份《施政報告》，行政長官李家超今日(20日)舉行首場地區諮詢會聆聽市民意見。諮詢會在荃灣官立中學舉行，約100名市民及社區代表出席，並有10多名司局長列席，主要分為2部分進行討論，大多數市民關注房屋及青年問題。李則指會「多聽少講」，吸納大家意見後會研究其可行性。

諮詢會首先由市民對不同的政策範疇表達意見，主要圍繞土地房屋、運輸交通以及教育人才等問題。有市民指政府要加大過渡性房屋，減少過渡性房屋限制；研究邊陲郊野公園建屋；批公屋建設7至8年太費時，促開山填海；完善交通配套、在吐露港公路設天橋繞道；帶動旅遊、取消「3+4」入境限制但多設檢測環節等。至於教育及青年向上流的問題，有市民建議交由學界及商界執行及合作，「邊學邊做邊搵錢」。另有市民擔心香港出生率下降，發展人才成問題。亦有人關注教育局如何令學生深刻認識國家，批評歐美國家的攻擊拖中國後腿，指國民教育非單由教育局負責，需由整個社區推行，建議政府在地區推行軟性國民教育的項目，指國民教育是「深耕細作，細水長流。」

李家超指7月已開始《施政報告》的線上、線下諮詢，因防疫理由今次諮詢需控制人數，故並非所有官員都出席。李回覆指吐露港公路設繞道的建議會視乎可行性，又稱上任不久已成立兩個小組處理房屋問題，是行動為目標不是空談，而過渡性房屋、重建等都會審視。李又稱，市建局舊區重建計劃在於提升整個區域，明白重建不能單靠市建局，認為民間力量都很重要。至於疫情下往返內地受阻礙，有市民希望改善「人文關懷通道」，令兩地人民加強來往。李指與內地通過的議題要現實一點，希望逐步改善較為務實，並指此舉需確保往返內地沒有增加風險。至於在人才方面，李稱「一定會搶」，亦十分重視青年發展 ，有長遠規劃，包括青年藍圖等。

在與市民交流的部分，有人關注發泡膠箱圍城問題仍未解決以及屯門中轉站擠塞問題，有校長則希望創科教育有改善空間，因現時未有正式科目，建議在中小學推動創科教育。亦有市民稱大灣區有創科基金，稱政府可仿效，設立大型創業比賽，認為香港在吸引人才上比大灣區較遜色，包括醫療及福利等。

李家超指香港朝創科中心進發，希望創科變成一種文化，在小學接觸創科應用，令選科等投入度加大，預告將來會有「大搞作」。李亦指國內外人才都重要，會積極主動「搶人才」，並培訓好香港人才，多元發展，學科亦要有應用用途。