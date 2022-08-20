添5新冠患者離世　均未完成接種疫苗　其中1人無打針

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(20日)公布，過去一天再多5名患者離世，分別為1男4女，年齡介乎55歲至99歲，均未完成接種疫苗，其中1人3針未打，死亡累計9,389人。至於仍留醫的病人中，共有40名危殆及27名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

死亡個案方面，1名已打2針的89歲男士，有長期病患，包括高血壓、中風、心臟傳導問題及前列線肥大，本周三(17日)到伊利沙伯醫院急症室求診，持續數天咳嗽、渾身無力且行動不便，經快速檢測發現染疫，CT值16.9，病毒量高，同日轉到內科病房，延至翌日離世。另1名99歲已打2針的的女死者，曾做胃手術及切掉部分賢臟，本周三因腳部潰瘍，到急症室求診，入院後發現染疫，CT值為36.8，病毒量低，惟後來轉到內科病房發現肺部有花情況，昨日(19日)突然心臟停頓，急救無效，同日早上離世。另有1名55歲已打2針的的女死者，有末期腸癌，上周六(13日)快測染疫，但當時紀錄未有顯示她曾到門診求診或服藥，直至本周四(18日)在家中所量度的血氧亦較低，到急症室求診，CT值為21，病毒量高，昨日離世。

另外，1名90歲已打2針的的女死者，有不少慢性病，包括高血壓、冠心病，心衰竭、中風、皮膚癌、心律不正、認知障礙，本周三因氣促及低血糖到急症室求診，快測確診，CT值為16.7，病毒量高，昨日離世。最後1位為84歲無打針女死者，有高血壓、血脂、冠心病，她在7月30日因左邊身無力到急症室求診，快測發現染疫，CT值為20，病毒量較高，後到內科病房，右邊肺有花，有中風、心肌梗塞情況，曾處方口服藥，雖病毒量有轉好，CT值一度上升至34，即病毒量較低，但由於死者本身有不同問題，延至昨日過身。