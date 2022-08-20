多5間院舍現10宗病例　另17名院友須檢疫

新冠肺炎疫情復熾，今日(20日)公布的單日確診數再破6,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生宣布，本港昨日(19日)有5間院舍出現新增個案，包括2間安老院舍，有4名院友及1名員工染疫；以及3間殘疾院舍，共2名院友及3名員工染疫。院舍共有17名院友被列為密切接觸者，須要檢疫。

出現新增病例的2間安老院舍包括，位於大埔的「明愛富亨苑」，共3名院友及1名員工確診；元朗的「廣安護老院(元朗)有限公司」，有1名院友確診。另外，爆疫的3間殘疾院舍分別為，位處葵涌的「救世軍荔景院」，其中1名員工確診；香港仔的「東華三院賽馬會藝精藝博宿舍」，有1名院友及2名員工確診；深水埗的「循道衞理聯合教會循道衞理楊震社會服務處」，亦有1名院友確診。

歐家榮指，過去7天累計有47間院舍出現新增個案，涉及94宗個案，包括70名院友及24名員工。他亦稱，確診院友出現併發症、死亡風險較高，故須預防爆發情況，認為一旦院舍爆疫，便須進行流行病學調查及安排密切接觸者檢疫。另外，亦希望員工定期進行核酸檢測，雖現時已規定每周至少進行1次，惟考慮到核酸的敏感度較快測高，故加密檢測將有助盡早發現個案，以預防院舍爆疫。