疏忽職守致學校行政混亂　陳南昌校長遭即時解僱

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續，繼香港教育工作者工會連同該校十多名教師「踢爆」法團校董會干預校政，以致學校行政混亂。有消息指，法團校董會今日(20日)向校長黃麗婷發信，指其行為不當、疏忽職守，並漠視法團校董會的指示，導致出現嚴重管治問題，過半數與會人士認為她無法令人滿意地執行校長職責，故即時解僱黃麗婷，而信中現時其最後受僱日期為昨日(19日)，且不獲發代通知金。

相關通知中提及黃麗婷涉及多項嚴重違規或異常情況，包括處理財務及採購行為失當、向教育局提供虛假資料、行政安排有違專業考慮，從而影響學校運作。通知更指，黃的不當行為導致該校法團校董會與教師團隊關係產生嚴重撕裂，對學生及其學習構成不良影響，嚴重破壞校譽，故法團校董會作出解僱決定。

香港教育工作者工會前日(18日)表示收到10多名教職員會員投訴，指控該校辦學團體涉嫌違法打壓教師及干預教育專業，無視學生福祉，意圖癱瘓學校運作，要求教育局介入事件。教育局當晚回應指，已按程序立即直接去信並要求相關人士提交報告及作出回應，而有關學校宿舍部分的投訴，局方亦與相關部門保持緊密溝通，若發現有違規之處，定必嚴肅處理。