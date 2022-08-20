樂富邨縱火男童不排除被控謀殺　表姨及父母或涉疏忽照顧

樂富邨11歲男童疑玩香燭玩出禍，導致一名姓李(66歲)女鄰居在火警中喪命，其罪責問題引起不少人關注。根據《少年犯條例》，10歲以下的兒童毋須負上刑事責任，但10歲或以上的兒童已非「免責」範圍。執業大律師陸偉雄表示，涉案男童有可能被控「縱火」、「誤殺」甚至「謀殺」罪，但最終起訴的罪名要視乎調查進度而定，暫時難以得知。

而法律對10至14歲的小童亦有所保障，控方除了提出犯罪行為，亦要確認犯罪意圖，以及他們是否「無犯罪能力」(doli incapax)。他解釋，行為可以客觀證實，至於兒童有無意圖，不若成年人可從客觀環境推論，必須查證他們有無相關犯罪知識、是否了解其行為會導致他人死傷、是否知道現場有人並可能受害，或只是純粹貪玩。假設控方供出證據，顯示兒童有傷害他人的意圖，仍然要就「無犯罪能力」作出舉證，證明他們可以明辨是非黑白，知道傷害他人是不對的行為，屆時可能會傳召男童就讀學校的教師、校長等作供，交代男童的德育情況。

至於負責照顧男童的表姨及其父母，由於均有管養責任，可能干犯「疏忽照顧兒童」，但父母方面仍有機會「甩身」。陸偉雄指出，若父母一向將兒子交托表姨照顧，有足夠理由相信表姨是一個值得信賴的對象，並為安心交托男童的合適人選，彼此亦就照顧問題有實質協議，則父母未必負上疏忽責任。