政Whats噏：新填地街熟食小販市場最後一夜　朱子洛關注鼠患問題

本港鼠患問題嚴重，街市多老鼠並非新鮮事，甚至淪為「老鼠樂園」。油尖旺區議會副主席朱子洛趁新填地街熟食小販市場關閉前，前往探訪。並關注街市有大量老鼠橫行，冀當局能夠解決有關問題。

尋日(19日)係新填地街熟食小販市場嘅最後一夜，朱子洛係社交網站表示，市場只剩下一間粉麵檔仍然營業，老闆忠叔表示，稍後會遷往早前已翻新嘅海防道熟食市場繼續經營，而其他檔主早前亦已遷往區內其他熟食市場繼續營業。

朱子洛更上載多張照片，赫然見到熟食市場上方橫樑有隻大老鼠。佢提到，新填地街熟食市場因鄰近油麻地街市，而且以前嘅熟食市場設計並無考慮防鼠措施，老鼠大搖大擺四處穿梭。佢希望熟食市場關閉後，冀可減少老鼠喺新填地街一帶橫行嘅情況，並且於日後於原址能夠設立其他利民設施。

位於新填地街35至39號嘅新填地街熟食小販市場喺1976年落成。當年前市政局將寧波街一帶經營嘅街上熟食小販檔遷至上址，共設8個熟食攤位，1983完成擴充工程後，面積增加並設有12個熟食小販攤檔。去到近年，小販攤檔已減少到剩下4個，空置率達64%。食環署於去年建議永久關閉該熟食市場，至於現行4名持牌小販，則會遷往其他熟食市場。