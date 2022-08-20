海關青年領袖團辦結業會操　今年內擬設80實習職位

香港海關於本周一(15日)至周五(19日)期間，舉辦「海關青年領袖團暑期訓練營2022」，並於今日(20日)，在香港海關學院舉行結業會操。其中，有表現優異的團員獲頒「最佳表現團員獎」，並有18名高級領袖獲得「高級領袖晉升證書」。另外，海關計劃於今年提供80多個實習職位，除海關內部不同崗位外，亦涵蓋不同行業的職位，例如創意媒體、創新科技、物流運輸、物業管理和餐飲零售等。

「海關青年領袖團」是「香港海關青年發展計劃」(Customs YES)下的青少年制服團體，而訓練營則是領袖團的重點活動之一。訓練營中的團員，除需接受中式步操、體能及領導才能訓練外，亦需學習中國歷史及建立法治觀念。另外，訓練營亦設有不同工作坊及團體活動，以協助團員發掘才能、培養團隊精神及領導能力。

除訓練營外，「Customs YES」每年亦設有「暑期工作實習計劃」，讓會員透過實習工作機會了解個人長遠發展方向。截至今年8月，已有超過2,300名12至24歲青少年登記為「Customs YES」會員。