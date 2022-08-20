九巴於清真寺首設開放日　即埸面試　望吸納非華裔人士

九龍巴士有限公司今日(20日)首次於九龍清真寺舉辦開放日暨就業講座，向非華裔人士介紹九巴服務，更設立即場面試，予有意人士應徵。同時，九巴更將「九龍公園」站命名為「九龍清真寺」站，屆時23條途經該站的九巴路線，車廂報站廣播及顯示將會有所改動，提示乘客落車。九巴期望透過活動與非華裔人士直接溝通，為香港建構多元共融社區。

活動期間，九巴透過影片、展板等向非華裔人士介紹九巴的營運服務、環保理念、社會關懷等工作。另外更安排了就業講座環節，邀請九巴現職非華裔車長，與在場人士分享面試技巧及工作心得。現場亦提供車長、技工助理及站務管理員等就業資訊。九巴還在尖沙咀安排「試車環節」，為有興趣加入九巴的人士提供一站式就業服務。

九巴行政總監許鎮德形容活動別具意義，隨着九巴明年踏入90周年，一直與港人成長，考慮到在港非華裔人士亦是香港一分子，故非常重視職場共融文化，透過活動聘用更多非華裔人士。香港回教信託基金總會榮譽秘書艾歷斯表示，不少非華裔人士是土生土長的香港人，具備廣東話溝通能力，相信能勝任九巴提供的職位。他又認為，與九巴建立夥伴關係，對推動社會共融起了積極作用，惠及更多在港非華裔人士。