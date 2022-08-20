政Whats噏：漁民疫下作業掣肘多　何俊賢冀港府同內地協商

儘管長達3個月嘅休漁期喺周二(16日)結束，不過街市嘅海魚售價，近日反而貴咗。漁農界議員何俊賢，指依家本應正值「開漁」嘅時刻，但礙於疫情問題，好多漁民都無法前往內地修船、或接漁工出海作業，以致坐困愁城食穀種。佢話曾兩次去信特首反映情況，冀港府同內地有關單位建立一個恒常同有效嘅溝通平台，提供完善資訊配套服務，或同內地商討一套有利漁民作業嘅解決方案。

話說香港5000多艘漁船當中，約2200艘持有內地漁船牌照。呢啲經常喺內地水域作業嘅香港漁船自第五波疫情起，已經有8個多月未能出海作業。即使佢哋願意接受核酸檢測同隔離醫學觀察等措施，然而同香港及澳門漁船相關嘅幾個內地城市不時自行「微調」防疫措施，導致各市嘅做法不盡相同、資訊混亂，漁民根本無所適從，更遑論出海作業。

何俊賢以珠海市為例，現時每10日只容許10艘漁船前往珠海接受相關防疫管控。由於珠海約有830艘漁船，依此計算，有漁船可能要排隊逾兩年先至可以出海。至於深圳市就更嚴苛，其政策同封海無異，雖然深圳市政府擬按船隻長度，給予在冊港澳流動漁船發放每月4000幾至約1.8萬港元嘅補貼金，之不過，一艘約40米長嘅捕撈漁船，每月嘅經營成本約50至60萬港元，深圳市政府嘅補貼金可謂微不足道。另一方面，有內地漁工8個多月來都未能申請出入境通行證，影響出海；部分市以香港漁民必須上岸隔離作為返市條件，導致唔少漁民擔心10日內難以照料久未維修嘅漁船，惟有打消出海念頭；而漁民即使出海，亦因有關當局上個月所設下嘅「漁船管控範圍」，出海準備生產嘅時間大為壓縮。

何俊賢又指，漁民只得兩萬港元嘅「防疫抗疫基金」援助，擔心有漁民因債台高築而破產。而事實上，亦有漁船因無法前往內地維修，已經喺避風塘沉沒。何俊賢話明白香港不能干預各內地市嘅做法，但至少港府同內地之間嘅溝通，應該為各行各業同市民嘅通關，提供完善資訊配套服務。當然，若果港府可以同內地有關當局商討，推出可在疫下常態化生產嘅措施，以解漁民之困，咁就最好啦。