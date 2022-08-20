57地納強檢　觀塘紀律部隊宿舍及深井碧堤半島上榜

再增57個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於薄扶林華富(二)邨、深井碧堤半島及青衣長亨邨重開流動採樣站，而位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站則會延長服務至下周一。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.馬鞍山錦龍苑龍悅閣

2.馬鞍山錦龍苑龍昇閣

3.馬鞍山耀安邨耀榮樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳唐明苑唐煌閣

2.馬鞍山恆健街8號錦暉苑

3.上水天平邨天賀樓

4.屯門欣田邨俊田樓

5.慈雲山慈樂邨樂天樓

6.秀茂坪秀茂坪邨秀康樓

7.葵涌葵涌邨旭葵樓

8.將軍澳煜明苑煒明閣

9.上水清河邨清潤樓

10.將軍澳東港城7座

11.鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

12.元朗朗屏邨悅屏樓

13.大圍新翠邨新俊樓

14.牛頭角彩德邨彩俊樓

15.鴨脷洲利東邨東昌樓

16.大圍顯徑邨顯德樓

17.秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

18.葵涌麗瑤邨富瑤樓

19.柴灣峰霞道8號景翠苑

20.黃大仙樂富邨宏康樓

21.將軍澳雍明苑潤明閣

22.沙田廣源邨廣柏樓

23.長沙灣昇悅居6座

24.深井碧堤半島6座

25.大圍美田邨美麗樓

26.觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

27.沙田駿洋邨駿逸樓

28.藍田康華苑怡康閣

29.將軍澳寶林邨寶智樓

30.天水圍天耀二邨耀華樓

31.油塘高翔苑高安閣

32.青衣長亨邨亨俊樓

33.粉嶺景盛苑欣景閣

34.沙田好運中心松林閣

35.鴨脷洲悅海華庭2座

36.深水埗海達邨海榮樓

37.屯門澤豐花園澤國樓

38.深井碧堤半島1座

39.荃灣翠豐臺2座

40.薄扶林華富二邨華生樓

41.天水圍天悅邨悅富樓

42.石硤尾白田邨太田樓

43.大埔富善邨善鄰樓

44.天水圍嘉湖山莊美湖居3座

45.筲箕灣耀東邨耀華樓

46.柴灣藍灣半島8座

47.天水圍嘉湖山莊景湖居5座

48.粉嶺榮輝中心3座

49.屯門新圍苑新賢閣

50.九龍城美東邨美仁樓

51.黃大仙黃大仙上邨詠善樓

52.鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈

53.沙田沙田第一城15座

54.牛頭角淘大花園R座