荃灣毒品快餐車拒查狂飆2公里撞欄　警拘乘客司機逃遁

警方新界南總區交通部特遣隊於今日(21日)凌晨零時許，在青山公路荃灣段一帶進行反酒駕行動，期間在悅來酒店對開、發現路旁停有一輛載有2名男子的私家車，車上2人行藏閃縮甚為可疑，警員遂離遠監視其動靜。未幾，私家車司機疑察覺有警員出現，隨即加速開走，沿上述酒店外圍兜了一圈，駛回青山公路，再駛往國瑞路，多名交警驅車尾隨追截，警方隱形戰車亦協助追蹤。

私家車擬往屯門方向繼續逃走，當駛至約2公里外的國瑞路一迴旋處時，私家車失事自炒，撞毀路旁約1米鐵欄停下，車上2人跳車逃走，並從國瑞路跳落約2米以下的行人隧道口繼續狂奔，多名警員啣尾窮追，追至約300米外的巴士站，將其中一人截獲，同行一男子則趁亂逃去。

警員圍封現場調查，並押同截獲男子搜查涉事私家車，檢獲26包懷疑可卡因、一張沾有可疑粉末的紙幣，以及35,000港元現金；其後亦召來緝毒犬協助搜車，未有進一步發現；遂將涉嫌販毒男子拘捕，帶署扣查。據悉，疑犯為車上乘客，警方正根據私家車登記資料追尋車主，確認司機身份。