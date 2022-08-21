學校拒絕增班　子女需跨區上學

跨境學童絕迹，加上小班教學，北區小學校長達成共識，不希望在某間學校加派學生及加開班數，擔心影響學校未來發展，而粉嶺及上水區其他學校會盡量為皇后山家長及學生提供支援。雖然其他粉嶺及上水的學校願意接收皇后山兒童，惟因地理位置問題，學生若不乘搭校車，每日上學都要舟車勞頓。

記者實測由皇后山邨乘搭班次最密的78A九巴路線前往粉嶺市中心，再步行至港鐵粉嶺站，便至少花上20分鐘。若要再前往其他學校，將要花更多時間，而從皇后山邨前往九龍或香港島的其他巴士班次則較疏。居民俱指交通配套嚴重不足，促當局增設更多公共交通工具路線前往不同地方。

北區小學校長會主席朱偉林解釋，北區小學一眾校長與教育局已達成共識，區內所有小學實行小班教學，而處於皇后山兩所學校最多開30班，每級則有5班，每班25人。即使加上叩門學額，每班最多只可以增加兩個學位，即每級最多有135名學生。

朱校長明白部分皇后山居民不想子女每日上學都大費周章，而傾向選擇路程較短的學校，惟所有北區小學校長均認為，若一味在某間學校加派學生及加開班數，有違小班教學政策，而且對學校的未來造成影響。粉嶺及上水區其他學校會盡量為家長及學生提供支援，除了在皇后山邨舉辦北區小學資訊日，讓他們認識其他學校，亦會安排校車或保母車接送學童往返校園。