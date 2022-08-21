區議員：提前上樓應先滿足需求

新一屆政府提出「公屋提前上樓計劃」，讓居民提早入住配套尚未完善的新屋邨，以壓縮輪候時間，惟皇后山公營房屋項目學額不足，正好揭示問題所在，居民慘成「開荒牛」。另一邊廂，市區大型公共房屋項目安達臣道石礦場，將會是另一大考驗，身兼觀塘區議會主席及房屋委員會委員的柯創盛表示，房屋問題困擾港人多年，政府除了要解決住屋問題，同時要確保基建先行，滿足居民衣食住行等基本需要。

柯認為「公屋提前上樓計劃」要成功，當局必須在各方面取得平衡，如將各個公營房屋項目分階段完成，每個階段讓居民入伙前，必須確保配備相應的基本設施，如交通接駁、街市、便利店等，滿足居民基本要求，然後再逐步完善整個項目。若政府在每個細節均有詳細規劃，他相信「公屋提前上樓計劃」是可行的。

以坐落安達臣道的新居屋安秀苑為例，本報曾報道其位置「隔涉」，雖然最快可於2024年入伙，但其他配套仍未有詳細完工日期，預料周邊房屋發展仍要待2026年才全部落成。居民入伙初期少不免要面對交通、醫療、購物等配套不足的困境，且要忍受地盤噪音、沙塵滾滾等惡劣情況，慘如「充軍塞外」。