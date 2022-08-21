東方日報A1：皇后山旮旯　新公屋乏配套　慘過住離島

政府規劃失當，多個公營房屋選址偏遠，本報之前曾報道沙田水泉澳邨，配套凋零，邨民如住孤城，早前亦報道安達臣道新居屋沙塵滾滾，慘過充軍，其中粉嶺皇后山公營房屋項目去年分階段竣工，皇后山邨及山麗苑陸續入伙，人口約3萬，適齡學童約1,500，惟教育局低估適齡學童人數，皇后山僅建兩間小學，學額根本不足以應付需求。不少邨內學童被迫跨區到上水上學，恐衍生問題多多，即使是屬於同一校網的粉嶺區，亦因皇后山出入交通不便，家長叫苦連天，今個暑假四出頻撲叩門。新公屋配套差，被嘲「皇后山旮旯，慘過住離島！」

皇后山為近年大型公營房屋項目，惟教育局只在附近開辦兩所小學，分別為救世軍中原慈善基金皇后山學校及東華三院曾憲備小學，兩校均實施小班教學。東華三院曾憲備小學校長更於學校開放日時直言，不會只接收皇后山的兒童，學校會按每個學生的成績及表現收生，即代表有其他粉嶺甚至區外學童一同競爭學位，在學額有限的情況下，令競爭變得十分緊張。

此外，皇后山邨皇溢樓及皇澄樓因第5波疫情爆發而被徵用作隔離設施，兩幢大廈的居民延遲派樓，有住戶因未有住址證明，延誤了子女的轉校程序，導致未能入讀邨內兩所學校。關女士及丈夫分別任職文員及維修工人，每月收入不多，與兩名有特殊教育需要的7歲長子及4歲幼女，一家四口獲派皇溢樓。惟因疫情於6月下旬始獲派樓，最終其升讀小二的長子被派往粉嶺其他學校，關女士不滿意結果而四出叩門，最終鳳溪廖潤琛紀念學校願意接收其兒子，惟學校與住所相距甚遠，保守估計車程近半小時，在需要承擔額外車費、減輕子女病徵的醫療等開支情況下，家庭經濟拮据。

關女士曾向教育局反映窘境，希望為兒子申請調至附近兩所小學，方便照顧，惟局方只着家長自行叩門，沒有適當處理其兒子的特殊需要。除了關女士個案，北區區議會主席羅庭德及社區幹事胡景鵬亦收到大量居民求助，據二人了解，兩所小學已經收滿學生，不少居民質疑教育局當初沒有在兩校預留足夠學位予邨內兒童，引致大量學童需到區內外其他學校就讀。

教育局表示，處理新遷入皇后山的學生插班申請時，會盡量安排學生入讀皇后山兩所資助小學。局方已適時在該兩所小學加開額外班級至每校每級最多5班，然而，申請在2022年9月入讀個別班級的學童數目已超出兩所小學可提供的學額。按一貫安排，會安排餘下學童入讀粉嶺學校網內有空缺的小學，並於網內小學某一級別再無餘額時，安排學童入讀鄰近的上水學校網有學位空缺的小學。

局方續稱，皇后山公共交通配套逐漸完善，不少北區小學將由2022/23學年開始在皇后山加設校巴站，便利學童上學。若學童及其家庭有特殊情況，可提交證明文件，局方會個別考慮每宗個案。

■記者張浚桓

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