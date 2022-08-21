快測中招覆核推翻　被列密接家人焗坐「冤枉疫監」

有市民快測中招，呈報衞生署後覆核卻無染疫，涉事者恐「坐冤枉疫監」！退休人士陳女士本月初以快速抗原快測監察健康狀況，發現樣本「兩條線」(帶病毒)後立即向當局呈報，但衞生署上門收集樣本覆核，幾天後卻通知她沒有確診。由於陳女士曾在長女家度宿一晚，長女及女婿被申報為密切接觸者，已在家檢疫多日，若檢疫令被取消，兩人或要被公司扣假或扣薪。他們事後多次聯絡衞生署熱線，但「打到手軟」無人接。本報獲悉後向衞生署查詢，該署只稱有病徵人士可向醫生求助，並要求檢測，至於快測者及申報密切者已「坐冤枉疫監」幾日一事，該署沒作回應。

讀者陳女士(化名)為一名退休人士，與孻女同住，孻女於本月7日快測確診，被安排進入竹篙灣隔離，陳同日收到檢疫令，本月8日至14日在家中隔離，本月15日檢疫令解除後，陳曾到長女家「湊孫」並留宿一晚，翌日(16日)快測時發現自己確診。陳其後向衞生署平台申報確診，長女一家四口亦被申報為同住密切接觸者，隨後陳及長女夫婦分別收到衞生署的隔離令及檢疫令。本月17日，衞生署派員上門收集樣本，陳幾日內的快測均顯示染疫，並有咳嗽、流鼻水、發冷發熱等病徵，但衞生署本月19日通知她無染疫，隔離令亦會解除。其女兒及女婿或因檢疫令被取消，恐被公司視作曠工。

各人大惑不解，多次聯絡衞生署查詢，惜「打電話打到手軟」都無人接聽，本報向衞生署查詢為何快測與覆核結果不同，及兩者之間有多日空窗期，如何處理等。該署沒作回應，只稱市民如在自行採集樣本或自行進行測試時有不當之處，亦可能會影響結果的靈敏度和可靠程度。有病徵人士不應前往社區檢測中心或流動採樣站。他們應盡快向醫生求診，並按照醫護人員的指示接受檢測。