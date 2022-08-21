警方新界南打擊酒駕藥駕　兩日拘16男司機　揭有人累犯不改

為打擊酒後和藥後駕駛罪行，以及防止相關的交通意外，警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，一連兩日(19至20日)凌晨時份，在區內進行打擊藥駕及酒後駕駛行動，在各主要幹道設置路障，截查共1,200輛汽車，並向逾500名駕駛人士進行酒精呼氣測試，一共拘捕16名男司機(30至60歲)。

被捕男子當中，有9人因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，另外3人則因「拒絕提供呼氣或血液樣本作酒精分析」被捕。此外，一名姓李(53歲)男子，被揭因本年度另一宗「酒後駕駛」案被捕，目前正在保釋候審，他已被帶署扣查，案件將於8月中旬在粉嶺裁判法院提訊。另一名63歲男子則因多次在停牌期間駕駛，目前亦被扣留調查，等候到沙田裁判法院提訊，所有案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

此外，警員於昨日凌晨在馬鞍山區內巡邏期間，透過警車上的流動車牌識別系統，偵測到一輛輕型貨車的行車證過期，於是上前截查，惟涉事貨車司機未有按指示停車，並向馬鞍山路方向逃去，期間多次逆線行駛，嚴重危及其他道路使用者的安全，最終分別在恆智街及恆輝街，先後撞及3輛的士，令其中一名司機受傷。警方其後在馬鞍山路發現該輛貨車，當時再與另一輛的士相撞，惟貨車上空無一人，沙田警區刑事調查隊經深入調查後，稍後以涉嫌「瘋狂駕駛」拘捕涉案的姓董(30歲)男司機。