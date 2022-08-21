港人遭騙赴東南亞　至今累計36人求助　22人仍被禁錮

本港多人墮求職騙局，被販運至東南亞國家從事電話或網上詐騙活動，當局接獲愈來愈多求助個案，保安局已成立專責小組，由警方及入境處人員跟進案件。警方有組織罪案及三合會調查科經調查後，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕3男2女(17至51歲)。初步相信至少22人仍被禁錮在緬甸、柬埔寨等地。

警方指，其中兩名被捕本地男子(23及30歲)為犯罪集團骨幹成員，涉嫌操控其餘兩名被捕人士，招攬涉案受害人，並安排機票供他們前往相關地區。而另一名28歲女子則涉嫌於社交媒體上發放相關求職詐騙貼文。各被捕男女已被扣查，稍後將被落案起訴，警方不排除有更多人被捕。據初步統計，當局目前已接獲36名受害人求助，當中14人已確保安全並重獲自由，11人亦已返抵香港，另3人按個人意願未返港，其餘22人相信仍被禁錮在緬甸、柬埔寨等地，其中13人與警方保持聯絡，情況仍然安全，亦未受太大暴力對待，另外9人近期失聯，警方及受害人家屬正積極尋求各方協助，努力與他們取得聯繫。

據了解，其中一名受害人因「網上情緣」，被騙往東南亞國家與對方見面，抵埗後隨即被禁錮，其餘人則為求職騙案受害者，透過社交媒體、電話或朋友介紹招攬，前往東南亞國家應聘「高報酬、低要求」職位，未料到達後即被扣起護照，並轉送往行騙中心，迫使他們參與詐騙活動。而受害人一旦拒絕，或未能完成詐騙目標，則可能受不人道對待。初步相信部分人成功透過當地大使館或繳交贖金等方式逃脫，港府將繼續與國際刑警及當地執法部門聯繫，盡快將受害人接返香港。

因應事件，入境事務處昨日(20日)設立Whatsapp求助專線：(852)51908909，截至今日(21日)早上，相關熱線已接獲84宗電話及52宗短訊求助，經核實後相信其中4宗為有關騙案個案，涉及2名新受害人，專責小組已積極展開調查，以確保事主人身安全。