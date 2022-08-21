第二期消費券帶動市民消費　港府：提振經濟至少1.2%

第二期5,000港元電子消費券今月7日起分階段發放，港府財金官員指，近期不少市民外出消費，其金額多於已到手2000港元的消費券，指消費券能至少提振本地經濟1.2%。據中文大學研究指，消費券分期發放可令市民平均會花多4000至8000港元，變相發揮更大乘數效應，期望可協助更多中小企，穩住打工仔的就業。然而，港府會否再發放消費券，政府指現時談論是言之尚早，要視乎未來約半年的經濟走勢，亦要審慎理財。

就本港最新失業率為4.3%，較4至6月份回落0.4個百分點。港府指若未來疫情持續受控，失業率仍會持續下跌，但未必跌得很快。對於部分市民收入水平欠佳，政府會透過短期措施提供協助。他認為現時有就業錯配情況，有行業招聘困難，亦有部分行業有人失業，當局會在情況合適下，加強對願意轉職市民提供就業輔導，包括提供每月津貼。

另外，港府早前下調本港全年經濟預測到-0.5%至0.5%。財金官員指，俄烏局勢、疫情、美國通脹等因素同時發生，導致外圍經濟惡化，但本港仍有財政儲備，銀根鬆動，受外圍經濟惡化的衝擊不算大，亞洲地區經濟增長仍然比較好。