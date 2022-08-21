粉嶺高球場環評未有結論　環諮會：延後決定是預期結果之一

為增加房屋供應，政府擬收回粉嶺高爾夫球場，並撥約9公頃用地興建1.2萬伙公屋。環境諮詢委員會日前就相關發展項目的環評報告討論22小時仍無有共識，宣布延後決定，並尋求土木工程拓展署提交進一步資料。就下次審議最快留待明年4月，該會主席黃遠輝表示，延後決定是預期結果之一，指討論須經過醞釀，部份委員在過程中可能改變想法，難以掌握各人經長時間討論後的取態。

黃遠輝指，環諮會要求政府就4方面再作調查，並非吹毛求疵，指現今環評報告的標準，是按作業備考及技術備忘錄制訂，即使項目倡議人已做足所有註明的項目，仍要確保環保工作與時並進。他解釋說，若環評報告以50分為合格，過一段時間後就應該做到60分，之後再提升到70分以至85分，強調每次都要比上次更嚴謹。他又指，無可否認以往政府把關工作較寬鬆，多數環評報告都會獲通過，但當中附加不少條件，認為各政府部門已正努力進行相關環保工作。

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地明年9月歸還政府，擬議公營房屋發展限制在用地最北端的部分，約9公頃土地用作公營房屋及政府、機構或社區發展，預計可興建約12,000伙公營房屋單位，包括公共租住房屋及居者有其屋單位，未來居住人口約為33,600人。土木工程拓展署正着手進行工程設計，目標爭取公營房屋在2029年落成。