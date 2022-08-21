政黨接獲1港人被困KK園區求助　營救團體指至少5人在緬甸急需救援

港人被禁錮東南亞國家，甚至被「賣豬仔」的事件愈揭愈大，除警方累計接獲36人求助外，有本港政黨今日(21日)亦稱接獲一名被困緬甸的「KK園區」的港人求助個案，更指當事人已被困一個月。協助營救的民間團體就指目前有5名港人在緬甸急需救援，團體指當地警察收受賄款及通風報信，令營救工作難上加難。

東網揭發有港人在緬甸被禁錮後，本港有政黨於今日接獲一宗港人被誘騙到東南亞國家後，被禁錮從事非法工作的求助個案，議員陳克勤引述家屬指，該受害人被禁錮在緬甸「KK園區」，已被禁錮一個月，每日能與家人聯絡，但過程被監視，透露每日工作超過10小時，曾目睹有人試圖逃走而被打至頭破血流，集團又要求家屬交數萬港元贖金方可離開。而受害人在社交媒體見到「搵快錢」的工作招聘，聯繫後被安排機票到泰國，但一到埗就被送往緬甸。民建聯就事件聯絡警方及入境處，要求港府及外交部駐港公署盡力營救受害人，要求警方追查航班及社交媒體等資料，緝捕在港同黨。

另一邊廂，協助營救人口販賣受害人的民間團體「全球反詐騙組織(GASO)」指，去年成功在柬埔寨營救了一名港人，並已安全返港，現時有5名向他們求助的港人仍在緬甸。組織成員「C小姐」(化名)接受電台訪問時稱，涉及事件的東南亞國家貪腐問題很嚴重，警員要收賄款才肯錄口供，又有當地警員涉嫌向販賣人口的詐騙集團通風報信。禁錮受害人的地方，例如緬甸「KK園區」外圍有持槍保安人員把守，防止受害人逃走，令營救工作十分困難。「C小姐」又引述有受害人說，受害人達不到某個「業績」就會被電擊、毆打、甚至性侵犯，有人曾經歷被「關水牢」的懲罰，即被打到全身傷口後再浸在水中，亦有個案家屬曾接到恐嚇要求交贖金，否則要挾賣掉受害人的器官。該團體去年中成立，成員約有70名， 大部分曾是相關詐騙案的受害人，亞洲佔20多人。