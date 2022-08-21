疫下網課增家長與子女衝突　機構倡訂家規多讚賞　助孩子學自律

新冠疫情持續不停，家長和子女長時間在家抗疫「日對夜對」，難免容易發生衝突。有機構進行問卷調查後，發現有54.3%家長認為，孩子在家上網課會增加與對方的衝突，當中近7成半的原因是孩子不專心上課、近半為孩子心散及無心向學。另有36.2%人認為疫情有令家長與孩子的關係變差，原因首3位依次為孩子學業問題、自己情緒控制問題，以及工作/生活的壓力。不過機構認為，家長宜「先處理心情(情緒)，再處理事情」，避免由情緒主導言行。

香港路德會社會服務處轄下的綜合青少年服務中心組和兒童及家庭服務組，組成家庭策發工作小組於今年8月1日至8日期間，以網上問卷調查形式訪問683名家長。在與孩子的親子快樂指數方面(1分代表最低，10分代表最高)，34.6%受訪者選擇8分，其次是7分及9分。另外，3成多家長認為「愛讚賞」是最能提升親子快樂指數的元素，其次是「愛尊重」；有6成人認為「愛自律」最難執行，其次為「愛尊重」。

家庭策發工作小組發言人陳玲敏解釋，幼童處於「無律期」，好奇心重及愛探索環境，然而認知發展未能掌握規範的概念，往往難遵守規則；少年時期為「他律期」，需要外界設立規範，讓其學習自我管理、決定哪些事該做或不該做等。由「他律期」變為「自律期」非一時三刻能見成效，需長時間實踐。她建議，家長可從日常生活及遊戲中教導孩子學習自律，例如訂立家規和日常作息時間表。她又建議，家長應學習欣賞孩子努力的過程，當看見孩子有進步或改善時，可透過讚賞及鼓勵來肯定孩子的付出，從而建立其自信。