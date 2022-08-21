1日2宗泥頭車嚴重車禍　業界指需改善中重型商用車盲點

昨日分別於早上8時許及下午近5時發生兩宗涉及泥頭車的嚴重交通意外，其中一名68歲老婦意外被泥頭車撞倒後陷入昏迷，送院搶救不治，另一位66歲婦人被泥頭車撞到後，更被拖行5米，傷重昏迷送院，情況危殆。兩宗意外引起大眾嘩然，香港泥頭車司機協會今日（21日）表示對意外深表惋惜，又指需要改善中重型商用車的盲點，減低死亡交通意外發生。

協會認為，昨日兩宗意外發生的原因在於中重型商用車的盲點，又指一直與交通部推動安全駕駛運動，向長者講述中重型商用車的盲點，讓其坐上駕駛席，親身了解司機的視線盲點，並要他們轉告親友「過馬路要小心，凡事等一等」。同時協會指，對泥頭車司機亦有透過不同途徑作宣傳教育，例如在等候紅綠燈時，不單止要跟隨紅綠燈信號，同時要留意「捐車罅」的行人。協會又提醒司機，意外發生時，路人賠上生命，同時司機亦會內疚一生，甚至會面臨坐牢風險，影響家人生活。

協會指，在2019年已在運輸署貨車聯絡會議上，要求道路安全及標準研究部，關注進口歐盟五/六型中重型商用車的盲點，要求入口並裝上感應裝置，及為360方位視像裝置提供技術規格，惟以上要求因疫情關係而無疾而終。協會又希望職業安全健康局，能為安全裝置提供資助誘因，共同改善公眾安全。