東涌葵青及中西區多處屋苑污水帶疫　政府派26萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，政府今日(21日)表示，東涌、葵青及中西區多處屋邨驗出污水染疫，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括東涌迎東邨、映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、水藍天）；葵青區大窩口邨、宏華大廈、尚文苑、仁雅大廈、德士古道23-25號、德士古道45-55號、德大閣、德泰大廈、有章樓、永和樓、葵賢苑、海峰花園、華員邨、華景山莊、長坑村、翠瑤苑、大王下村、新屋村及楓樹窩村；中西區曉峰閣、寶翠園、金陵閣及保德街與加倫臺附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。