添3男長者染疫亡　年齡最大81歲　均屬長期病患

本港新冠疫情持續。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(21日)公布，過去一日再多3名患者離世，均為男性，年齡介乎65至81歲，都是居住在家中，他們生前都未曾接種新冠疫苗，且全部患有長期病。

劉家獻表示，其中1名66歲男死者有肺癌且擴散至腦部及淋巴，生前正進行化療，同時為乙型肝炎帶菌者。他上月26日入院，已發燒一周，出現咳嗽及痰，呼吸不暢順，檢測後驗出病毒量高，肺片顯示右邊肺變白，被送入內科病房，院方有處方新冠口服藥。雖然他其後情況好轉並於本月10日出院，但本月13日病情反覆，入院後檢查發現有肺積水，送入腫瘤科病房，當時檢測病毒量低，由於有肺癌及肺積水情況，病人延至昨日(20日)過身。

至於比較年輕的65歲男死者則患長期肝炎，有鼻咽癌亦曾進行化療，上周二(16日)因呼吸困難，身體虛弱而入院，被送入內科病房及處方新冠口服藥，惟仍在昨日離世。餘下的81歲男死者有較多長期病，包括冠心病、腎功能一般、前列腺肥大，亦有肺癌且已擴散至骨，須進行免疫治療。病人上月29日因呼吸困難、咳嗽幾日，當時已入院，照肺時右邊肺有花，快速測試顯示已確診，其病毒量高。患者入院後有發燒，醫院曾處方新冠口服藥，但另有心臟病問題、心肌梗塞，病人同樣於昨日死亡。

目前公立醫院共有1,995名確診病人留醫治療，當中300人為新增確診患者。需要入住隔離設施的病人中，有524人在隔離病房，170人在二線隔離病房，614人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中共有237人是新增病人。昨日新增呈報8名危殆病人及8名嚴重病人，現時合共有43名危殆及30名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。