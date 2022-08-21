6院舍現新個案　西貢福苑護老中心爆疫　累計19人中招

本港連日有多間院舍出現新冠確診病例。衞生署衞生防護中心今日(21日)表示，過去一日再多6間院舍出現新染疫個案，29名院友須檢疫。此外，西貢井欄樹福苑護老中心上周日(14日)起錄得多宗確診，全院上周四(18日)遷至亞博館檢疫，至今累計19人中招，包括16名院友及3名員工，懷疑感染BA.5變種病毒株。過去7日，有48間院舍出現個案，當中有32間為安老院舍，另有16間殘疾院舍，共涉及90宗個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，昨日(20)分別有3間安老院舍、3間殘疾人士院舍有新增確診個案，涉及7院友及1員工。涉疫院舍包括，葵涌安福護老院1名長者中招；欣榮護老院1名員工、1名長者染疫；耆安園護理安老院1名長者；新生精神康復會屯門長期護理院1名住客；新生精神康復會賽馬會農舍1名住客；東華三院賽馬會展勤日間活動中心暨宿舍1名住客染疫。歐表示，當局近一周留意到，有部分院舍出現大型爆發，通常為多於一名員工染疫，且最先確診的是員工。另外，由於現時需入院治療的確診人士有8成超過60歲，所以局方預計亞博館治療中心主要接收老人確診個案，為預留更多人手照顧老人。

福苑護老中心方面，當局首先在上周日獲悉1名護理員及1名長者染疫，其後於上周二及上周三(16日及17日)再發現多2名長者中招，翌日(18日)又再多2名員工染疫，其後全院撤離，包括27名長者、5名員工，當中13名長者在撤離後發現染疫。歐續指，目前了解首宗染疫個案為夜更員工，工作時均有戴口罩，於本月11日最後上班。該名護理員會於全院3層工作，本月14日已接獲1樓長者染疫，其他樓層的長者、員工稍後亦染疫，當中員工均於院內居住，或因此工之間傳播，並傳染病毒予長者。歐又提到，近期大型爆發的首宗個案涉員工，雖他們每日均有做快測，但快測敏感度不高，不排除驗出病毒前已將病毒傳給他人。因此他們需日做快測外，亦需定期做核酸檢測，有病徵時需看醫生。