美女騙徒網發求職貼文　開價月薪10萬人民幣　誘往東南亞工作

近期不少港人墮求職騙局而被「賣豬仔」到東南亞國家從事電話或網上詐騙活動，5人涉「串謀詐騙」罪被捕，包括詐騙集團骨幹成員，其中一名姓岑(27歲)女子則疑使用名為「Ci XX」帳戶，涉嫌於社交媒體上發放相關求職詐騙貼文，該帳戶的頭像為一名衣着性感的美女。據社交網站Facebook可見，「Ci XX」在網上求職平台發貼，指「泰國公司人事部直招：網絡銷售」，更以包機票食宿作招徠，要求求職者要介乎18至35歲，要懂得英文及普通話，聲稱月薪高達10萬元人民幣。

據涉事的招聘招文可見，應聘者會被要求做體檢，不限男女，合約期最少半年，聲稱工作地點包括泰國、緬甸，需要識打字，操英文及普通話。貼文又以一連串福利作招徠，包括包食住，4至8人一間房，升主管或可有獨立房間，入職滿7個月可以有薪假回港一次，試用期一個月，強調若不合適可回港。

網上討論區有網民貼出「賣豬仔」新聞，「Ci XX」亦有回應，聲言有朋友身處東南亞國家，未有遇險，反而住大屋過安穩生活；亦有人討論有關求職貼文。討論區有網民提及一名一名姓岑的女子姓名，直指該人疑與「賣豬仔」集團有關，而該名字則與今次被捕的岑女姓名一樣。