機構推出房屋共享計劃　料100名基層市民受惠

香港房屋供應緊絀，超過22萬基層市民租住在籠屋、板間房、劏房等惡劣居住環境。有機構今日(21日)公布推出社會房屋共享計劃，預計能提供52個單位，可協助100名基層市民脫離環境惡劣、租金昂貴的居所。計劃現正接受申請，截止日期為9月1日，並於9月18日公布結果，成功申請人士預計於10月17日起入伙。

香港社區組織協會及香港社會服務聯會共同推出「社會房屋共享計劃」-「友樂．睦鄰互助計劃」，項目位於西環順成大廈，單位由市建局提供，由香港公益金資助社會服務，提供52個單位，為1至6人家庭而設，其中有25個1人單位及17個2人單位，單位內皆設獨立廁所，但需與另外一至兩戶共用電磁爐的煮食空間。另外，有10個獨立家庭(3至6人)單位。項目預計可協助100名苦候公屋或有急切住屋需要的基層市民。租金方面，綜援租戶的租金將按該單位使用人數於綜援的最高租金津貼上限收取，而在職租戶的租金將收取該住戶家庭入息的25%，水電煤費用則按實際情況收取。

申請人須為年滿18歲的香港居民，所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，而不受附帶逗留條件所限制。申請人亦需有工作或有申請社會保障，現居於劏房、寮屋、天台屋或其他不適切居所。而家庭申請人需持有有效香港房委會公屋申請書編號並已獲登記達3年或以上。同時，申請人及其家庭成員需符合以上公屋申請的現行入息及資產要求。項目亦將預留最多20%單位予輪候公屋不足3年，或經評估為有急切住屋需要的申請人士。