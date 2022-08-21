本港綠地市民接觸率僅35%　港大促改善布局及供應

香港大學發現全球城市綠化地段的規劃失衡，令居民受惠綠化帶的程度不公平。港大遙感和地球科學的學者，與北京清華大學和美國耶魯大學的研究人員综合利用了全球10米地表覆蓋分類、人口密度分布、城市邊界等多套遙感數據，分析全球1,028個城市的綠地覆蓋率，建設城市居民接觸綠化地段的機會和程度模型，估算了2020年全球不同地域的居民接觸綠化地段水平。

結果顯示，發展中城市居民接觸綠化地段的機會和程度，即綠地暴露水平，僅為已發展城市的三分之一，但發展中城市的環境不公平性卻是已發展城市的兩倍，亦具有顯著的季節性變化。儘管發展中地區的城市化程度低，但居民接觸綠化地段的機會卻不如已發展地區。港大說，當中的差異主要與城市的綠地供給數量及其空間配置不同有關。數據又顯示綠地暴露水平普遍低於覆蓋率，綠地覆蓋率未必能有效反映對城市居民的環境公平性，例如新加坡及香港的綠地覆蓋率達84%及70%，但綠地暴露水平僅為55%及35%。

港大建築學院園境建築學部助理教授陳斌表示，綠地暴露的不公平會潛在地影響居民生活環境質量和健康的不公平，社會極需改善城市綠化政策。港大建築學院院長Chris Webster則指，改變需由政府、城市規劃師等共同行動，推動綠色地段供求平衡和布局改善，以實現公平包容的城市綠地環境。