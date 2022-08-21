政Whats噏：東涌居民買貴餸　檔販捱貴租　葉劉倡街市引入競爭

街市管理不善，令市民冇啖好食。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀日前拉埋房屋局局長何永賢落區，視察東涌滿東邨街市同逸東邨呢兩個街市。結果係點？滿東邨街市啲餸菜便宜啲，但貨源唔齊全，「吉舖」多，逸東邨街市就租貴自然餸菜都貴啲，搞到街坊要買貴餸，檔販要捱貴租，叫苦連天，葉劉當面向何永賢建議要引入競爭先得。

話說葉劉早幾日喺東涌嘅逸東二邨開咗個地區辦事處，開張之後原來仲有下半場。葉劉話經常收到當區居民投訴滿東邨街市規模太細，攤檔餸菜種類極少、日用品商店唔齊全，所以寧願去遠啲嘅逸東邨街市買餸。佢話之前視察街市只有一檔豬肉檔，連牛肉檔都冇，今次再去發覺竟然連海鮮檔都唔見埋，水電工程同雜貨店亦幾近絕迹，成個街市最少有一至兩成係「吉舖」。

葉劉話雖則滿東邨街市嘅價格便宜啲，例如豬肉檔柳梅一斤只售80幾蚊，其他街市最少都要逾百港元，但檔主同居民都話喺咁少選擇嘅情況下，幾平都冇用。

反觀逸東邨街市，人流就多嘞！葉劉話記得領展最初開設逸東邨街市時以「香港街市」為主題，攤檔種類多，仲有茶餐廳同大牌檔等，令街市一度成為旅遊熱點，但依家街市已外判咗畀另一集團經營，雖然都係好旺場，但大部分檔攤檔主都反映租金太高，雖然近年因疫情經濟轉差，但攤檔反而加租，又因失業率高企令市民消費力減弱，攤檔生意好差，反映居民買貴餸、攤檔租金高嘅苦況。

葉劉話當面向何永賢講，滿東邨街市外判同單一承辦商營運，導致欠缺競爭力，所以服務質素自然參差，建議街市需要引入更多競爭。佢引述何話滿東邨同東涌港鐵站之間搵到一處合適地方，可以設置一個30至40檔檔攤嘅臨時街市，預計明年開始運作，希望可以紓緩依家滿東邨街市嘅惡劣情況，而臨時街市餸菜價格相對便宜啲，加上有質素服務嘅話，就會對逸東邨街市造成壓力，咁逸東邨街市物價或者有機會稍微降低，而營運商就唔敢亂咁加租。

究竟喺臨時街市開咗之後，係咪可以令居民唔使捱貴餸？葉劉都話要拭目以待。