66地方納強檢　赤柱監獄職員宿舍及牛池灣紀律部隊宿舍上榜

再多66個地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該66個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

另截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於黃大仙竹園北邨及深井海韻花園增設/重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及深井碧堤半島的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.屯門景峰花園3座

2.馬鞍山錦龍苑龍耀閣

3.馬鞍山錦龍苑龍欣閣

4.深井海韻花園3座

5.深井海韻花園2座

6.深井浪翠園1座

7.深井浪翠園2座

8.深井浪翠園3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.馬鞍山錦豐苑錦萱閣

2.慈雲山慈樂邨樂安樓

3.天水圍天愛苑愛濤閣

4.葵涌葵聯邨聯逸樓

5.樂富杏林街23號康強苑

6.葵涌葵馥苑安葵閣

7.深水埗富昌邨富誠樓

8.將軍澳廣明苑廣隆閣

9.鑽石山星河明居B座

10.鰂魚涌太古城夏宮閣

11.沙田穗禾苑慶盛閣

12.將軍澳健明邨健晴樓

13.元朗朗屏邨鳳屏樓

14.觀塘安泰邨錦泰樓

15.將軍澳寶林邨寶寧樓

16.橫頭磡橫頭磡邨宏偉樓

17.黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓

18.赤柱東頭灣道55號Stanley Prison Staff Quarters Block 1

19.屯門嘉悅半島2座

20.將軍澳安寧花園4座

21.深井碧堤半島2座

22.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

23.沙田廣源邨廣楊樓

24.觀塘翠屏南邨翠櫻樓

25.荔枝角美孚新邨第四期百老匯街75至77號

26.馬鞍山富寶花園7座

27.牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

28.將軍澳將軍澳廣場1座

29.將軍澳海悅豪園1座

30.葵涌石籬一邨石安樓

31.大埔太和邨愛和樓

32.大埔翠樂街9號翠林閣1座

33.荃灣祈德尊新邨B座

34.屯門大興花園1期4座

35.屯門澤豐花園澤安樓

36.觀塘安泰邨明泰樓

37.大埔景雅苑景欣閣

38.薄扶林寶翠園6座

39.黃大仙竹園北邨梅園樓

40.油塘鯉魚門邨鯉旺樓

41.慈雲山慈康邨康健樓

42.屯門友愛邨愛曦樓(1及2座)

43.觀塘凱滙2座

44.大圍名城2期1座(北翼及南翼)

45.新蒲崗采頤花園7座

46.鴨脷洲海怡半島怡暉閣

47.荃灣麗城花園3期1座

48.牛頭角彩福邨彩喜樓

49.大圍美林邨美桃樓

50.沙田愉翠苑愉歡閣

51.將軍澳怡心園4座

52.沙田沙角邨雲雀樓(A,B及C座)

53.鴨脷洲海怡半島海寧閣

54.青衣長安邨安濤樓

55.鰂魚涌康怡花園E1座

56.屯門田景邨田敦樓

57.東涌裕東苑喜東閣

58.東涌逸東二邨悅逸樓