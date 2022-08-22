10年錄19宗吊棚工業意外　勞福局擬提升職安健罰則

本港工業意外頻生，據工業傷亡權益會統計，過去10年錄得19宗涉及「吊棚」的高處墮下意外。履新一個半月的勞工及福利局局長孫玉菡透露，在針對「吊棚」安全上的職安健修訂已有初稿，包括已向立法會遞交草案，提升職安健罰則；另局方亦正構思解決方法，續與各個業界合作商討，望能從根源提升安全，延續以往勞工處工作，最快今年年底至明年初有初步定案。有工會負責人擔心有關修定方案只屬鼓勵性質，建議當局盡快為職安健訂立新指引或法例，保障工人權益。

孫玉菡表示，每年總有數宗涉及「吊棚」（懸空式竹棚架）的高處墮下身亡事故，故無論在公在私亦非常關心，除早前已向立法會遞交提升職安健罰則外，局方亦正構思其他解決方法，望可從根源提升安全度，包括嘗試了解或引起工業意外的工友工作習慣，確保僱員購買符合要求的保險，以及促進物管公司、業主與僱員三方的協調等。至於有關工作已經展開，惟當中細節暫不能透露，他重申不屬新指引或法例，預料最快今年年底至明年初有初步定案。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文憂慮局方做法只停留於鼓勵性質，建議增設發牌制度，釐清吊棚公司責任，包括有否確保工人安全，或購買合適保險等。她稱，現時很多公司因貪小便宜，只為工友購買「工程保」，務求蒙混過關。惟當中的受保對象只適合危險程度較低工種，故一旦出現任何傷亡事故，屆時保險公司有權「踢保」，僱員或許不被保障。另外由於現有條例責任並不包括業主，故最理想能夠參考新加坡法例，即是在一個意外中，所有涉案人士需分優次共同承擔。

另外，因應近日天氣酷熱持續，而夏天的暑熱時間亦較以往長，令到在戶外工作的工人異常辛苦。孫玉菡稱，正研究修改勞工處現有的《預防工作時中暑的風險評估》，包括引入天文台的「暑熱指數」作參考指標，望勞資雙方可根據客觀及清晰的數據，決定工人的具體工作安排，至於有關時間表，則期望能於本年9至10月公布。蕭倩文對此回應指，工會過去接獲不少個案，工友不幸中暑或過勞死亡，卻難以證明與酷熱天氣有關，家屬最終無法得到賠償；而縱使有工友的死亡證已清晰列明死因與中暑有關，仍遭僱主「走數」拒責，家屬其後訴諸法律，至今3年仍毫無實質進展。她認爲加入「暑熱指數」雖然有效預防工友中暑，惟當務之急，政府應先解決工友因中暑而造成傷亡的賠償問題，包括修改《僱員補償條例》，加強在戶外工作的工友保障。