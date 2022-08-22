虐兒事件後童樂居服務有改善　肇因巡查及機制不足所致

東網早前率先獨家披露香港保護兒童會轄下「童樂居」去年發生員工涉嫌虐兒事件，勞工及福利局局長孫玉菡表示事後曾到童樂居巡視，了解該處的服務重整計劃進度及留宿幼兒情況。他指經過大半年視察，發現涉事機構服務有明顯進步及改善，包括增設人手，加強監管，以及聘請外援等；惟強調暫未到滿意程度，更透露部分受事件影響的兒童，經已返回涉事機構。

社會福利署因應「童樂居」事件成立檢討委員會，第一階段檢討改善6歲以下兒童的留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心服務，共提出31項改善建議。孫玉菡稱，有關建議是全面且具針對性，如只牽涉規矩改變或不涉及額外資源，則可盡快落實；若涉及人手編制，則仍要需時。他又指，社署亦有派員長駐童樂居視察。就強制舉報虐兒機制一事，孫認為應優先處理，料明年年中遞交法會審議，建議向任何能接觸兒童的相關人士，如老師、社工、醫護等，需納入監管範圍，且給予法定責任，料涉數以十萬計從業者，量刑將以3個月為起點，因需與其他相關法例看齊。他又認為3個月經已足夠，「因專業人士曾有入獄記錄，基本都保不住牌照」。

有議員批評保護兒童會為何仍能繼續承辦兒童住宿服務，孫稱涉事機構至今未被勒令停業，是從兒童福祉出發，坦言如要尋找其他寄養家庭，難以在短時間內完成，因此要確保兒童受到適當照顧，以及提供穩定居所。他續稱，局方暫時停止了該機構的所有競投服務，社署更削減了其180萬元資助。至於責任誰屬，他認為是過往的巡查制度及機制不足所致。