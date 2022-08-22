港攝影師辦微型生物攝影展　推動保護海洋意識

不少人認識的海洋生物，仍停留於「魚、蝦、蟹」等大型動物，甚少機會看到水中微型生物。有水族館舉辦「微型生物展」，展出一名攝影師夜間於深海所攝得的微型生物，包括肉眼幾乎看不見，大小如指甲甚至更細小的幼魚，例如俗稱「海天使」的生物，場地另設海洋生物接觸池、水母成長實驗室。主辦方期望藉此推動保護海洋意識；環保團體指，本港水域物種多樣性豐富，但憂慮本港未來發展若過度填海，泥石倒進海中會將生物埋沒，缺少微型物種將損害食物鏈，連帶大魚以至海豚或消失。

本港海洋生態攝影師劉邦榮於菲律賓體驗「黑水深潛攝影」後，將技術應用於本港深潛中，他介紹其最印象深刻的微型生物，是在西貢東南面的果洲水域，拍下疑似「海天使」的軟體生物，相當罕見。該生物與北海道海天使科學上同屬，但品種有異，大小僅一塊指甲，約1厘米，日間難以發現。另外他亦拍下鬼頭刀魚幼苗，大小僅約兩節手指。其攝影作品在荃灣浩海立方探游館展出，為期三個月，成人入場費約200港元。

劉解說，此種攝影方式對環境、潛水員及器材有嚴格要求，「風不能太大、水流不能太急、水質不能太差」，潛水員需具方向感等技巧，否則容易迷失方向。他提到，攝影時的水深一般在水底下5至10米浮潛，不會超過水底下15米，以免「炒底」撞到珊瑚或翻起泥沙。生態教育及資源中心總監程詩灝稱，本港的海洋攝影師與專家的聯繫及合作不足，攝影師未必知道生物的罕有性，相信合作研究有助更了解海洋生物的習性等。