東方日報A1：港人賣港人豬仔　本地5騙徒就逮

港人墮求職騙案被「賣豬仔」往東南亞國家事件愈揭愈多，當局累計接獲36宗求助，當中22人仍被禁錮，其中9人失聯暫未確定位置。當局經追查後，近日拘捕5名涉嫌串謀詐騙的本港男女，懷疑他們與「賣豬仔」案詐騙集團有關，其中一名男學生及無業漢為骨幹成員。至於一名27歲騙徒，網上帳戶頭像貌美性感，曾在多個求職專頁發布招聘貼文，以底薪10萬元人民幣及包食宿招徠，邀請18歲至35歲人士到泰國及緬甸等工作。另一名17歲少女被捕，亦涉嫌招攬受害人。

被捕的3名男子分別姓張（23歲）男學生、姓馬（30歲）無業漢及姓黃（51歲）男子，其餘兩女分別姓胡（17歲）髮型師及姓岑（27歲）。其中張及馬為犯罪集團骨幹成員，涉嫌操控黃及胡女招攬受害人，並安排機票供他們前往相關地區。而岑女則涉嫌於社交平台專頁發布求職詐騙貼文。各人於上周五至昨日落網遭扣查，將被落案起訴，事件亦不排除有更多人被捕。

岑女疑使用名為「Ci ××」帳戶發布招聘貼文，該帳戶的頭像為一名衣着性感的美女。貼文指「泰國公司人事部直招：網絡銷售」，以包機票食宿作招徠，要求求職者要懂得英文及普通話，聲稱底薪高達10萬元人民幣，工作地點包括泰國、緬甸，試用期一個月，若不合適可回港。有網民貼出「賣豬仔」新聞，「Ci ××」亦有回應，聲言身處東南亞國家的朋友未有遇險，反而住大屋過安穩生活。

就「賣豬仔」事件，當局累計接獲36名受害人求助，當中14人安全重獲自由，11人已返抵香港，另3人則按個人意願未返港；其餘22人相信仍被禁錮，其中13人與警方保持聯絡，情況安全，未受太大暴力對待。另外，9人近期失聯，當局及受害人家屬正積極尋求各方協助，努力與他們取得聯繫。此外，其中一名受害者涉及「網上情緣」騙案，其餘則為求職騙案受害者，經社交媒體、電話或朋友招攬，經泰國再轉往緬甸、柬埔寨及老撾，遭扣起護照並轉送行騙中心，迫使他們參與詐騙活動。

因應事件，入境處前日設立WhatsApp求助專線：（852）51908909，截至昨早已接獲84條電話及52宗短訊訊息，經核實後相信只有4宗與騙案有關，涉及兩名新受害人，保安局專責小組已展開調查。據了解，其餘逾130個訊息根本與騙案無關，只是一般查詢，例如查問新智能身份證換證時間及辦事處地點，甚至有部分是以短訊傳送「貼圖」蓄意惡搞。議員陳克勤呼籲市民停止濫用入境處專線，批評有關人士會嚴重影響救援進度。

就近日騙案上升，當局指已做了很多宣傳工作，亦進行多個行動拘捕不同犯罪集團成員，但騙案手法層出不窮，很多犯罪集團都在海外，故有賴市民互相提醒身邊的親朋好友，避免騙案數字持續上升。

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