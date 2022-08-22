落馬洲檢測商亂貼告示　限驗疫後2小時內過關　玩謝跨境司機

為防港人將新冠病毒輸往內地，現時港府要求中港貨車司機先在香港口岸進行快速核酸檢測，取得無染疫結果後，才可進入內地。有市民近日向《東網》報料，指有口岸檢測站的告示列明司機須在檢測報告發出後2小時內通關，否則將要重新採樣，質疑港府收緊出境檢疫要求。運輸署昨日(21日)表示，由於有司機採樣後離開口岸，故口岸檢測服務營辦商自行張貼相關告示，署方已要求移除。

報料者表示，在落馬洲口岸檢測站的檢測櫃台上有一張紙牌告示，內容指「各(跨境貨車)司機留意：檢測報告發出後需於2小時內通關(證件亦需於2小時內取回)，如證件存放時間太耐，需重新採樣等待報告」。報料人以為相關口岸改變了收緊出境檢疫要求，核酸檢測結果只有效2小時；從該市民提供的影片亦可見，有數名疑似是跨境司機的男子，跟檢測職員發生爭執，有人大罵「你哋搞呢啲嘢有咩用？呢個部門搞死(跨境)司機！你搞啲嘢出嚟都無意義嘅！」

運輸署回覆指，現時司機於口岸採樣到等待檢測結果，平均需時約40分鐘，司機須在口岸貨車輪候區等待結果，不可擅自離開口岸範圍，期間可以在輪候區用膳及使用洗手間。該署強調，以防有新冠患者進入內地，司機應在取得無染疫結果後隨即前往內地，否則須再次進行檢測。該署又說，有營辦商稱留意到最近有部分跨境司機在香港口岸貨車輪候區進行快速核酸檢測後，擅自離開口岸範圍，故營辦商自行張貼告示，要求他們在取得檢測結果後2小時內過關。該署已要求營辦商移除有關告示。